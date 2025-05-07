«Порядка 43 тысяч рублей»: кто в России получает максимальную пенсию

Размер денежных начислений зависит от достижений на Родине.

Максимальные выплаты назначают Героям России и Героям труда России, среди которых — космонавты, военнослужащие и другие люди, совершившие подвиги. Об этом рассказала Светлана Бессараб, депутат Госдумы и член комитета по труду и социальной политике, в интервью aif.ru.

По словам парламентария, размер пенсии для этих категорий зависит от их личных заслуг.

Второе место по величине пенсии занимают военнослужащие.

«Размер военной пенсии на сегодняшний день самый высокий по сравнению со страховой пенсией и социальной пенсией. Пенсия военных сейчас составляет порядка 43 тысяч рублей», — рассказала Бессараб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что участие в программе долгосрочных сбережений и отсрочка выхода на пенсию могут существенно повысить размер пенсионных выплат. Как объяснил эксперт, если человек оформит пенсию через пять лет после достижения необходимого возраста, коэффициент повышения фиксированной выплаты составит 1,36, а количество начисляемых баллов — 1,45.