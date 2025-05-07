Четыре человека пострадали после взрыва на фабрике в Якутии
Спасатели работают на месте происшествия.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Начинаем с крупного пожара в якутском городе Нерюнгри. Там прогремел взрыв на обогатительной фабрике. Это одно из главных промышленных предприятий региона.
На место уже прибыли десятки спасателей. В МЧС сообщили, что пострадали минимум четыре человека. Они в реанимации. Причины ЧП пока не уточняют.
По предварительной версии, возгорание произошло в помещении, где находился конденсат. Затем пламя перекинулось на хранящийся там каменный уголь. По другой версии, на фабрике взорвался метан.
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