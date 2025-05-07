Президент Венесуэлы прилетел в Россию на День Победы

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Президент Венесуэлы Мадуро прилетел в Россию на День Победы

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Всего на Парад Победы в Москве приедут представители 29 государств.

В Москву на празднование 80-летия Победы прилетел президент Венесуэлы Николас Мадуро. Сегодня у него запланированы переговоры с Владимиром Путиным.

Ожидается, что будет подписан договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве двух стран. Кроме того, двусторонние встречи с российским президентом ждут лидеры Кубы, Монголии и Конго.

Всего на Парад Победы в Москве приедут представители 29 государств. Среди гостей, которых ждут уже в ближайшие часы, — председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Лула да Силва.

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