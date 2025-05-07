Российские танкисты уничтожили пункт управления дронами боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 119 0

Опубликованы кадры атаки российского танка Т-80БВМ

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Также ликвидирована станция спутниковой связи Starlink.

Экипаж танка Т-80БВМ южной группировки войск в ходе специальной военной операции выполняет задачи по уничтожению огневых точек, укрепленных позиций и бронетехники ВСУ. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В этот раз экипаж танка Т-80БВМ в ходе боевой работы уничтожил станцию спутниковой связи Starlink и пункт управления БПЛА на краматорско-дружковском направлении СВО.

Для поиска, идентификации целей и корректировки огня танкисты тесно взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов. Вся полученная информация о позициях врага, передвижениях техники передается танковым экипажам.

Танкисты, поддерживая действия штурмовых подразделений, выдвигаются в указанный район и в соответствии с полученными целеуказаниями наносят точечные удары по врагу.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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