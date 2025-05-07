«С лучшей стороны»: юный хоккеист «Динамо» об участии в World Selects Invitational

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 33 0

Игрок Динамо Гусев: на турнире World Selects Invitational мы оправдали ожидания

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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На международном турнире в Италии играл гимн России.

Участники юниорской школы «Динамо» проявили себя с максимально лучшей стороны на международном хоккейном турнире World Selects Invitational в Италии. Да и сами соревнования принесли детям позитивные эмоции. Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал нападающий команды Богдан Гусев.

«В полуфинальном раунде эмоции, конечно, были полностью запредельными. Я считаю, что мы проявили себя с лучшей стороны, оправдали свои ожидания и в принципе хорошо выступили», — рассказал игрок.

Хоккеист также отметил хорошую игру соперников и выразил надежду, что подобные турниры будут проходить и дальше с участием нашей страны.

Юные хоккеисты из России заняли три призовых места на турнире World Selects Invitational в Италии. В соревновании приняли участие спортсмены «Динамо», «Авангарда» и сборной Золотого кольца. Перед матчами звучал российский гимн. На игре побывал корреспондент «Спорт-Экспресса».

World Selects Invitational — международный турнир высочайшего уровня для игроков до 13 лет. Он проводится по приглашениям и собирает лучшие команды спортсменов из разных стран, в числе которых Канада, США, Швеция, Финляндия, Чехия и — после длительного перерыва — Россия.

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