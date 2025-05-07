Путин провел переговоры с Мадуро в преддверии Парада Победы

Мировые лидеры прибывают в Москву для участия в параде, посвященном юбилею Великой Победы. Менее часа назад в столицу прилетел президент Республики Конго. Несколько часов назад в аэропорту торжественно встретили делегацию из Монголии. А еще чуть раньше в столицу приехал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он успел пообщаться с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла в Кремле. Какие темы обсудили лидеры двух государств, расскажет корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Команда «смирно» уже послезавтра эхом разнесется над брусчаткой Красной площади. Но пока она звучит во Внуково-2. Один за другим самолеты иностранных лидеров приземляются в Москве. Вот — делегация конголезцев. Так встречали президента Монголии. Был и лидер Кубы. В нашем распоряжении и кадры прилета Николаса Мадуро. Для венесуэльцев победа советского народа — их победа.

«Рад от имени народа Венесуэлы присутствовать здесь, чтобы со всей силой и энергией праздновать победу в Великой Отечественной войне», — сказал Мадуро.

Большая международная программа в разгаре. Для участия в праздновании 80-летия Победы в Москве в эти дни почти три десятка мировых лидеров. И обстоятельная беседа по вопросам двустороннего сотрудничества запланирована в Кремле с каждым из них.

Первые масштабные переговоры — с Николасом Мадуро. Глава Венесуэлы в России с официальным визитом: рабочий завтрак, узкий и расширенный форматы. Это сверка часов и калибровка мнений, которые в целом и так совпадают. Со времен бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса.

«Мы помним очень хорошо нашего друга Уго Чавеса. Это был яркий лидер не только для вашей страны, но и всей Латинской Америки. Он был, безусловно, нашим другом. Вы сейчас продолжаете его дело, и мы желаем вам всего самого доброго», — отметил Владимир Путин.

У Венесуэлы и России, помимо общего мировоззрения, много совместных проектов: в сфере образования, энергетики и торговли. Боливарианская республика закупает у нас удобрения, лекарства, пшеницу и нефтехимию. Россия получает кофе, какао, фрукты и морепродукты. По итогам 2024 года товарооборот увеличился более чем на половину.

«Конечно, наш торговый оборот — 200 миллионов — еще далек от того, чтобы мы были этим довольны, но, тем не менее, тенденции очень хорошие. За прошлый год рост товарооборота составил 64%. Это хороший показатель. У нас хорошие, перспективные направления взаимодействия. Они очевидны. Коллеги наши работают по всем этим направлениям. Это энергетика, транспорт, это фармацевтическая промышленность, логистика, здравоохранение, конечно, гуманитарная составляющая. В целом удовлетворены тем, как развиваются наши контакты, в том числе это происходит благодаря тому, что вы лично уделяете этому большое внимание», — заявил президент России.

Итогом встречи должно стать подписание договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. В условиях западных санкций, от которых Венесуэла страдает не первое десятилетие, сотрудничество с Россией может стать драйвером раскрытия ее потенциала.

«Благодаря договору, который мы подпишем, мы сможем увидеть, как процветают отношения между великой Россией, сегодня являющейся ключевой державой человечества, и Венесуэлой, которая следует идеалам Боливара и Уго Чавеса», — отметил глава Венесуэлы.

И с каждым из тех, кто сегодня и завтра встретится с Путиным в Кремле будет, что обсудить. Причем в максимально доверительном ключе. Ведь визит в Москву в эти дни — жест не только экономической заинтересованности, а скорее дружеский.