Тысячи деревьев повалены смерчем в Алтайском крае
По предварительной информации, в результате удара стихии никто не пострадал.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Мальгавко; 5-tv.ru
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Тысячи деревьев рухнули под напором стихии на Алтае. На один из районов региона обрушился ураган.
Очевидцы успели снять, как зарождается смерч. Потоки воздуха стали закручиваться в спираль. Вихрь прошелся по лесу. Огромные деревья падали, как домино. Вот так участок выглядит сейчас — он похож на скошенное поле. По предварительной информации, никто не пострадал.
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