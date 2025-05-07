Тысячи деревьев повалены смерчем в Алтайском крае

Тысячи деревьев рухнули под напором стихии на Алтае. На один из районов региона обрушился ураган.

Очевидцы успели снять, как зарождается смерч. Потоки воздуха стали закручиваться в спираль. Вихрь прошелся по лесу. Огромные деревья падали, как домино. Вот так участок выглядит сейчас — он похож на скошенное поле. По предварительной информации, никто не пострадал.