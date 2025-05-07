Акцию «Субботник памяти» провели в китайском городе Далянь

Сегодня школьники России и Китая провели «субботник памяти» в Даляне.

Там находится крупнейший российский военно-мемориальный объект в Азии, где похоронены больше двух тысяч советских граждан, в том числе герои Красной армии, которые принимали участие в освобождении северо-востока Китая от японских захватчиков.

Также состоялось шествие со знаменами в знак уважения к памяти предков.