ФСБ показала фрагменты челюсти Гитлера

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Мария Сидорова
Мария Сидорова 24 0

Это все, что осталось от фюрера до наших дней.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Журналист «Известий» продемонстрировал фрагменты челюсти Адольфа Гитлера, которые до сих пор хранятся в архиве ФСБ. Останки были признаны подлинными еще в середине XX века: их принадлежность подтверждена судмедэкспертизой, а также показаниями зубного врача и медсестры, лечивших фюрера.

Останки доставили в СССР в 1948 году — как улику. И с тех пор челюсть нацистского лидера хранят в пачке от папирос «Гвардейские».

«В коробке от папирос „Гвардейские“ все, что осталось от человека, который хотел стереть с лица земли целые народы. Это зубы Гитлера. И за ними фюрер явно не следил», — отметил журналист.

Известно, что у Гитлера осталось всего четыре родных зуба — нижние резцы. Остальное — вставные конструкции, в том числе золотые коронки.

В XX веке подлинность останков нацистского диктатора регулярно становилась предметом конспирологических споров. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ рассекретила архивные данные о пособниках нацистов.  Документы содержат более сотни имен преступников, которым удалось избежать правосудия. Согласно материалам, они совершали преступные действия против гражданского населения на оккупированных территориях.

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