Премьера Польши могут посадить в тюрьму из-за подарка Эрдогана

Что же вручил президент Турции Дональду Туску?

Премьер-министру Польши Дональду Туску может грозить уголовное преследование из-за подарка, который он получил от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.

Эрдоган подарил Туску исторически ценное письмо, написанное в 1745 году польским канцлером Анджеем Залуским великому визирю Османской империи. Снимок подарка Туск опубликовал на своей странице в социальной сети X.

Согласно законодательству Польши, чиновники обязаны регистрировать подарки стоимостью более половины минимальной заработной платы в течение 30 дней после получения ценного презента. Туск не выполнил это требование. Чиновникам за это может грозить до трех лет лишения свободы.

По данным издания, минимальная заработная плата в Польше составляет около 197 долларов, в то время как стоимость подарка Эрдогана значительно превышает эту сумму.

Позднее в правительстве Польши отреагировали на разгоревшийся скандал. Там заявили, что письмо было подарком всему польскому народу, поэтому оно не было зарегистрировано. Документ будет передан в музей или останется в собственности канцелярии.

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