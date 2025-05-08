Премьера Польши могут посадить в тюрьму из-за подарка Эрдогана

Премьера Польши Туска могут посадить в тюрьму из-за подарка Эрдогана
Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Что же вручил президент Турции Дональду Туску?
Премьер-министру Польши Дональду Туску может грозить уголовное преследование из-за подарка, который он получил от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.
Эрдоган подарил Туску исторически ценное письмо, написанное в 1745 году польским канцлером Анджеем Залуским великому визирю Османской империи. Снимок подарка Туск опубликовал на своей странице в социальной сети X.
Согласно законодательству Польши, чиновники обязаны регистрировать подарки стоимостью более половины минимальной заработной платы в течение 30 дней после получения ценного презента. Туск не выполнил это требование. Чиновникам за это может грозить до трех лет лишения свободы.
По данным издания, минимальная заработная плата в Польше составляет около 197 долларов, в то время как стоимость подарка Эрдогана значительно превышает эту сумму.
Позднее в правительстве Польши отреагировали на разгоревшийся скандал. Там заявили, что письмо было подарком всему польскому народу, поэтому оно не было зарегистрировано. Документ будет передан в музей или останется в собственности канцелярии.
Ранее, писал 5-tv.ru, в Польше напомнили, чем страна обязана СССР.
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