Минобороны: боевики ВСУ 488 раз нарушили режим прекращения огня

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 17 0

Временное перемирие вступило в силу в 00:00 8 мая.

ВС РФ строго соблюдают перемирие в честь 80-й годовщины Победы

Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 488 раз нарушили режим временного прекращения огня, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что наши военные строго соблюдают режим прекращения огня. В том числе российской стороной не наносятся удары по противнику в зоне спецоперации с воздуха, с помощью беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии.

«С 00:00 8 мая все подразделения российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратили боевые действия и остаются на ранее занятых позициях», — говорится в сообщении.

Несмотря на объявление режима перемирия, украинские военные не прекратили боевые действия против России. Они дважды пытались прорваться через границу в Курской области, а также атаковали позиции российских войск в районе населенного пункта Дзержинск ДНР.

«В этих условиях Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима», — указали в ведомстве.

Преднамеренные действия украинских боевиков подтверждают стремление киевского режима не допустить мирного урегулирования конфликта на Украине, заключили в Минобороны России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские боевики нарушили режим пасхального перемирия 4900 раз. ВСУ продолжали наносить удары с помощью беспилотников и артиллерии по позициям российских солдат.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:59
Белоусов и главы иностранных делегаций возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
13:41
Минобороны: боевики ВСУ 488 раз нарушили режим прекращения огня
13:29
Герой России Джартанов пронесет знамя Сухопутных войск на параде Победы
13:26
Российские силы до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР
13:00
География Победы: какие памятники героям Великой Отечественной войны сохранились за рубежом
12:49
Администрация Трампа планирует обнародовать «скрытую правду» о Байдене

Сейчас читают

«Золотой щит»: США переносят войну в космос — подробности
Грелись водкой и носили рюкзаки с кирпичами: как снимали «…А зори здесь тихие»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу