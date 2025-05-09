«С Днем Победы» — Мизулина и SHAMAN спустились в московское метро

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 24 0

Мизулина и SHAMAN спустились в московское метро

Фото, видео: Telegram/Екатерина Мизулина/ekaterina_mizulina; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Звездная пара посетила Парад в честь 80-летия советского подвига.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, и общественный деятель Екатерина Мизулина спустились в московское метро, чтобы утром добраться до Парада Победы. Кадры глава «Лиги безопасного интернета» показала в своем Telegram-канале.

«Всем доброе утро. С Днем Победы. Ну, а мы поехали на Парад», — сказала Мизулина.

На фоне Дронов нежно поправляет волосы своей избранницы, улыбаясь в камеру. Другие кадры были не менее романтичными. Мизулина показала, как прошел Парад и как они сидели в обнимку, смотря на торжественную церемонию.

Недавно пара провела вечер в компании друзей. Ими стали народный артист РФ Григорий Лепс и его молодая невеста Аврора Киба. Мероприятие стало своеобразным двойным свиданием. На ужине звезды не только пообщались в неформальной обстановке, но и оставили автографы на тарелке в память о вечере.

При этом Дронов ранее намекал на возможную свадьбу с Мизулиной. По слухам, пара может пожениться уже этим летом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мизулина рассказала, как готовить обед для настоящего мужчины.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:15
«С Днем Победы» — Мизулина и SHAMAN спустились в московское метро
16:06
В МИД РФ выразили надежду на продолжение российско-ватиканского диалога
15:55
Путин не одинок: что зарубежные СМИ пишут о Параде Победы в Москве
15:40
Провал Запада: в США отреагировали на участие мировых лидеров в Параде Победы в Москве
15:32
В одном строю: «Бессмертный полк» объединил сотни человек в Петербурге
15:20
Гостям Парада Победы в Москве подарили репринт исторического номера «Известий»

Сейчас читают

«Золотой щит»: США переносят войну в космос — подробности
Более миллиона человек: прямая трансляция «Бессмертного полка» в Петербурге
Никто не забыт: прямая трансляция акции «Бессмертный полк» в честь 80-летия Дня Победы
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу