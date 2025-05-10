Забота о героях: какие столичные НКО поддерживают ветеранов и защитников страны

Некоммерческие организации (НКО) столицы объединяют людей с активной жизненной позицией. Они помогают городу реализовывать социально значимые проекты. Об их работе рассказали на сайте мэра Москвы Сергея Собянина mos.ru.

Столичные НКО поддерживают тяжелобольных детей и взрослых, людей с ограниченными возможностями здоровья, малоимущих жителей, а также бездомных животных. Среди тех, кому они оказывают всестороннюю помощь, — ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ), солдаты и офицеры российской армии, участвовавшие в военных операциях, бойцы, которые сейчас находятся на передовой, а также жители приграничных и новых регионов.

Как отметила председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, поддержка участников СВО и ветеранов ВОВ приобретает особый смысл в этом году, ведь 9 мая 2025-го исполнилось 80 лет со дня Великой Победы.

«Защита и служение Отечеству во все времена было и остается священным делом. Эти чувства любви к Родине, ответственности за нее объединяют наше общество», — указала Драгунова.

Поддержать НКО, которые помогают участникам СВО, а также добровольцам и мирным жителям, могут пользователи благотворительного сервиса на портале mos.ru. В сентябре 2024 года в нем появилась категория «Участникам боевых действий». В ней, в частности, представлен фонд «Народный фронт. Все для Победы». На собранные средства он закупает и передает в зону СВО дополнительное оборудование и амуницию.

За время, прошедшее с момента подключения фонда, с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru им было собрано свыше шести миллионов рублей.

Помимо организаций, поддерживающих ветеранов и военнослужащих, в благотворительном сервисе на mos.ru представлено еще 97 НКО, реализующих важные социальные программы.