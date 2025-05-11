В Минобороны РФ подвели итоги трехдневного перемирия

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Минобороны: ВСУ более 14 тысяч раз нарушили режим прекращения огня

В Минобороны РФ подвели итоги трехдневного перемирия

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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По данным ведомства, было пять попыток подорвать границу РФ в Курской и Белгородской областях.

В период с 00:00 мск 8 мая до 00:00 мск 11 мая российские войска полностью соблюдали режим прекращения огня, объявленное Россией в честь празднования 80-й годовщины Победы. Однако с украинской стороны перемирие оказалось формальностью: Минобороны России зафиксировало 14 043 нарушения.

По данным ведомства, за трое суток ВСУ предприняли пять попыток прорвать границу РФ в Курской и Белгородской областях. Также произошло 37 атак и одна разведка боем в районах приграничных и прифронтовых населенных пунктов. Все нападения были отражены.

Особую активность украинские силы проявили в артиллерийских обстрелах: зафиксировано 4011 ударов из орудий, минометов и танков. Кроме того, враг 62 раза применил реактивные системы залпового огня. С воздуха нанесено 9918 ударов с использованием беспилотников — речь идет о сбросах боеприпасов и налетах дронов.

В ответ на агрессию российские войска, как подчеркнули в Минобороны, сохраняли сдержанность, но оперативно реагировали на атаки, действуя по обстановке. За пределами зоны СВО силами ПВО было сбито 58 беспилотников самолетного типа.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание областного правительства.

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