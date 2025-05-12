«Настроены конструктивно»: мировые СМИ о предложении Путина провести переговоры в Стамбуле

Позиция России предельно понятна, и она сразу получила отклик в администрации США.

Зеленский отреагировал на предложение Москвы в своем стиле и, вероятно, вновь по указке Запада. Он выдвинул новый ультиматум: сначала прекращение огня, а потом переговоры. Но в итоге все же заверил, что в этот четверг приедет в Стамбул.

И пока Зеленский пытается выдвигать свои требования, ведущие зарубежные издания и эксперты тщательно анализируют слова президента России. И риторика, и тональность многих иностранных медиа заметно поменялась. В тонкости их заявлений вникал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

На заявление Владимира Путина моментально отреагировали крупнейшие мировые издания. Британская газета The Sun считает, что президент «открыл дверь для мирных переговоров с Киевом», французская Le Figaro приводит слова Владимира Путина об устранении «глубинных причин конфликта» и что новые переговоры должны быть построены именно вокруг этого. Заявление Владимира Путина обсуждают в прямом эфире иностранных телеканалов.

«Главный вывод из его заявления заключается в том, что Москва стремится к переговорам с Украиной. И послание таким людям, как Дональд Трамп, будет заключаться в том, что мы настроены конструктивно, мы открыты», — сообщили в эфире телеканала ВВС.

Владимир Путин в своем выступлении четко высказал позицию России — переговоры без предварительных условий. То есть никаких коротких перемирий или 30-дневных режимов тишины, которые хочет Запад. Такое мы уже проходили, но каждый раз Украина и ее покровители используют затишье только для перегруппировки своих сил и средств. Киев бил по энергообъектам, вел обстрелы во время Пасхи, совершал попытки прорыва в Курскую и Белгородскую области во время празднования Дня Победы. Прямой диалог — это путь к скорейшему завершению конфликта.

«По-моему, это блестящий маневр Владимира Путина, он возвращает инициативу России, что позволяет ей диктовать условия украинско-европейско-американскому блоку», — заявил американский разведчик Скотт Риттер.

Позиция России предельно понятна, и она сразу получила отклик в администрации США. Дональд Трамп как и раньше выступает за налаживание конфликта на Украине, он сегодня первым из политиков отреагировал на выступление Владимира Путина, анонсировав «большую неделю».

«Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет», — отметил глава Белого дома.

Некоторые западные политики выступление нашего президента услышали по дороге из Киева, накануне там проходила встреча так называемой коалиции желающих. Ее участники, лидеры Франции, Британии, Германии и Польши, не предлагают, а требуют прекратить огонь с 12 мая — с завтрашнего дня. Макрон и новый канцлер Мерц и вовсе дошли до абсурда, заявив, что предложения Владимира Путина о возобновлении переговоров недостаточно.

«Заявление президента Российской Федерации — это очень сильный дипломатический и политический шаг. Мы готовы это сделать прямо 15 числа в Стамбуле, то есть возобновить то, что было в свое время прервано», — подчеркнул заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор ВШЭ Андрей Бакланов.

Для любого опытного дипломата и политика очевидно, что Владимир Путин выдвинул серьезные предложения и они требуют не менее серьезного ответа. В ответ на такое не принято выдвигать ультиматумы, о которых сейчас твердят Зеленский и его покровители. Киевская сторона в ближайшее время должна определиться, наступать ей на собственные грабли в Стамбуле или уцепиться за этот второй шанс.