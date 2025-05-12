Есть исключения: когда у должника могут забрать единственное жилье

Суды по умолчанию исходят в делах о банкротстве из принципов гуманности, но злоупотреблять этим не стоит.

Есть случаи, когда у должников могут забрать единственное жилье. Об этом сообщила адвокат Ольга Сулим в беседе с РБК.

«По общему правилу на основании норм статьи 44 гражданского кодекса РФ единственное жилье не подлежит включению в конкурсную массу и обладает исполнительским иммунитетом. <…> Но из этого правила в действительности существует масса исключений», — рассказала юрист.

Однако в случае с ипотекой этот принцип не действует. Поэтому жилье могут изъять в пользу банка-кредитора или включить в список имущества, которое подлежит реализации в счет погашения долга (конкурсная масса).

Юрист подчеркнула, что даже если единственная недвижимость не находится в залоге, то ее все равно могут забрать. Например, если единственным местом для проживания является квартира или дом, где ни должник, ни его семья фактически не живут. То есть площадь пустует или ее сдают в аренду. Кроме того, изъять жилье могут, если у человека в собственности несколько объектов, и он хочет сохранить наиболее ценный актив.

Адвокат указала и на другой нюанс. Апартаменты, которые могут быть фактически единственным местом проживания, на основании законодательства к жилым помещениям не относятся. Следовательно, они попадают в список того, что можно выставить на торги с целью погашения долга.

Ранее 5-tv.ru сообщил, кого нельзя уволить за работу в состоянии алкогольного опьянения.