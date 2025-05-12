Пленный боевик: украинское командование считает ВСУ «расходным материалом»

Его, по собственному признанию, обманом увезли в зону конфликта.

Командование ВСУ не ценит жизни своего личного состава и не эвакуирует раненых. Об этом рассказал пленный боевик Юрий Татаренко. Кадры допроса опубликовало Минобороны РФ.

По словам мужчины, его забрали сотрудники ТЦК прямо на улице, когда он отправлялся по своим делам. По их словам, он числился в розыске, ему сказали проехать с ними, обновить документы, чтобы он потом вернулся домой. Обратно украинца не отпустили.

Уже на позиции, когда Татаренко и другого боевика ранили, они доложили командованию, что нужна помощь. Но те не торопились спасать кого-то из формирования.

«Нужна эвакуация или нужен откат. Им говорят: «Еще держитесь, держитесь, сейчас мы вам скинем лопаты, ремонтируйте блиндаж». Они говорят: «Какие лопаты, тут уже ремонтировать нечего», — сказал боевик.

Оказывается, командование ВСУ не ценит жизни своего личного состава и не собирается оказывать им помощь.

«Такой расходный материал. Никто нас не считает (за людей — Прим.ред.). Еще наберут», — ответил боевик.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ создали специальный полк для заключенных и наркоманов, которых потом отправляют на верную смерть.