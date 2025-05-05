«Гиблое место»: боевик ВСУ рассказал о полке для заключенных и наркоманов

Большинство украинцев потом не возращается обратно из этого места.

В штурмовой батальон «Скала» Вооруженные силы Украины (ВСУ) набирают заключенных, больных и с различными зависимостями, которых потом отправляют на верную смерть. Об этом сообщил пленный боевик подразделения Андрей Балыбенко. Кадры допроса публикует Министерство обороны РФ.

По словам украинца, его поймали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) и отправили на обучение на полигон Ровенский, где он пробыл четыре дня, а потом сбежал. В ноябре, когда Балыбенко приехал в Харьков, его задержали правоохранители и сказали, что он в розыске.

После этого его снова отправили на полигон для прохождения «учебки», куда спустя время приехали рекрутеры из «Скалы». Выяснилось, что украинец находится у них в списках, поэтому его забрали.

По словам боевика, он находился в резервной группе, где до последнего всех оставляли в неведенье, куда отправляют. Когда на бронированной машине они прибыли к позиции, то практически сразу началась атака FPV-дронов. Из всех, кто там находился, выжил только один.

Оставшихся отправляли на разные точки с задачами, которые всегда заканчивались провалом. Боевик вместе с другими просил прислать эвакуацию, потому что они не справлялись. Им обещали, но оказалось, что командование их бросило.

«Поэтому это гиблое место. „Скала“ — это то место, куда набирают всех отбросов, зэков, наркоманов, людей с проблемами со здоровьем. Если ты попал в „Скалу“, то ты там сдохнешь», — сказал украинец.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что украинские боевики отказались возвращаться домой.