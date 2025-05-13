В огненном кольце: в Амурской области горят тысячи деревьев

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В Амурской области горят тысячи деревьев

Фото, видео: © РИА Новости/Игорь Агеенко; 5-tv.ru

В пожаре были уничтожены гнезда красно-книжных японских журавлей и дальне-восточных аистов.

Крупный пожар прямо сейчас тушат вдоль оживленной трассы в Амурской области. По пути из Благовещенска в Свободный горят тысячи деревьев.

Видимость практически нулевая. Водителям приходится буквально пробираться сквозь густой дым и стену огня. Еще раньше пламя испепелило тысячи гектаров областного заказника. В пожаре погибли гнезда красно-книжных японских журавлей и дальне-восточных аистов. Тысячи животных покинули привычные места обитания. Специалисты надеются, что они вернутся в парк после того, как он восстановится. Однако, скорее всего, на это уйдет немало времени. 

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