Военно-морской флот России сформирует полки беспилотных систем

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«Известия»: в составе ВМФ создадут полки беспилотных систем

Фото, видео: 5-tv.ru

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Они будут оснащены дронами «Орлан», «Форпост» и барражирующими боеприпасами «Ланцет».

В составе Военно-морского флота России появятся полки беспилотных систем. Как пишут «Известия», новые части, которые сформируют на всех флотах, будут выполнять разведывательные и ударные задачи. Еще они станут охранять корабли, уничтожать дроны и безэкипажные катера противника.

Подразделения вооружат аппаратами среднего и дальнего радиуса действия — это «Орланы», «Форпосты» и барражирующие боеприпасы «Ланцет». По мнению военных специалистов, сведение воедино разных видов дронов позволит эффективно наступать и побеждать с минимальными потерями.

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