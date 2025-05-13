Военно-морской флот России сформирует полки беспилотных систем

Они будут оснащены дронами «Орлан», «Форпост» и барражирующими боеприпасами «Ланцет».

В составе Военно-морского флота России появятся полки беспилотных систем. Как пишут «Известия», новые части, которые сформируют на всех флотах, будут выполнять разведывательные и ударные задачи. Еще они станут охранять корабли, уничтожать дроны и безэкипажные катера противника.

Подразделения вооружат аппаратами среднего и дальнего радиуса действия — это «Орланы», «Форпосты» и барражирующие боеприпасы «Ланцет». По мнению военных специалистов, сведение воедино разных видов дронов позволит эффективно наступать и побеждать с минимальными потерями.