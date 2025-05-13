Свежие лица: Канада представит обновленный состав правительства

В кабмин войдут как политические новички, так и действующие министры.

В Канаде сегодня объявят состав нового правительства. Канцелярия премьер-министра страны Марка Карни сообщает пока только технические детали: не больше 30 министров, половина из которых — новички.

По данным канадских СМИ, в правительство войдут, например, телеведущий и бывший генеральный директор IBM Канада. При этом курс кабинета министров сменится вряд ли, ведь вторая половина нового правительства будет состоять из ключевых министров уходящего.

Шума в прессе больше всего вокруг фигуры Христи Фриланд. Сейчас она министр транспорта, но канадцы называют ее «министром по Украине». Считалось, что она уйдет в отставку, но вот утром посыпались молнии. Фриланд, которая, к слову, в российском санкционном списке, портфель свой все же сохранит.