«А он есть»: в Италии продали невидимую скульптуру за 18 тысяч долларов

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 23 0

Итальянский художник продал невидимую скульптуру за 18 тысяч долларов

Итальянский художник продал невидимую скульптуру за $18 тысяч

Фото: www.globallookpress.com/Michael Weber

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Автор творения проворачивает такое уже не в первый раз.

Итальянский художник Сальваторе Гарау продал свою невидимую скульптуру «Io Sono» («Я есть») за 18 тысяч долларов. Об этом сообщает газета Independent.

Работа представлена как «нематериальное произведение искусства». Согласно теории мужчины, даже вакуум не является абсолютным «ничто», ведь пустое пространство наполнено энергией, которая превращается в частицы, а они в свою очередь — в людей.

Художник предоставил вместе с «товаром» сертификат подлинности и составил рекомендации. Например, его скульптуру следует разместить в частном пространстве свободном от препятствий.

Причем это уже не в первый раз, когда мужчина продал то же самое свое творение. Прежде он это сделал в 2021 году. На аукционе работу пустили с молотка за 15 тысяч евро. Покупателю также предоставили официальный документ.

До этого Сальваторе Гарау представил другой свой невидимый проект. Это была фигура медитирующего Будды. На тротуаре в Милане ее обозначили лентой. Тогда художник пояснил, что его произведение существует из воздуха и духа.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что американка нашла себя на автопортрете русской художницы.

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