Огненный капкан: трассы Амурской области охвачены пламенем

В окрестностях космодрома «Восточный» бушует природный пожар.

В Амурской области спасатели защищают город Циолковский от природного пожара. Это в окрестностях космодрома «Восточный». Линия огня растянулась на восемь километров. Вся округа в едком дыму. Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра. Его порывы достигают 24 метров в секунду. Прямо за многоэтажками — стены огня. Жуткие кадры публикуют местные жители.

По словам местных властей, в настоящий момент пожар локализован, угрозы нет. Однако некоторые жители все же решили выехать за пределы города. При этом страшные пожары бушуют и вдоль трасс. Между Благовещенском и Свободным водителям пришлось пробираться через коридор огня. Всего в регионе пламя охватило три тысячи гектаров. Большой урон пожары нанесли областному заказнику. Сгорели гнезда редких японских журавлей и дальневосточных аистов. Тем временем для виновников палов предложили ужесточить наказание. Тринадцать поджигателей уже поймали.