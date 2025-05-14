«Будем добиваться победы»: ВС РФ освободили Миролюбовку в ДНР

Российские войска сегодня выбили врага из Миролюбовки и на еще одном участке приблизились к Покровску — крупному транспортному узлу, который пока контролируют киевские формирования. Освобожденное село расположено от него в десяти километрах.

На этих кадрах видно, что вражеские позиции располагались в лесополосе за пределами населенного пункта. Во время штурма наши бойцы нарушили связь боевиков. Для передачи данных ВСУ использовали терминалы «Старлинк». По ним точно отработали расчеты ударных беспилотников. В итоге враг потерял управление, а наши мобильные группы приступили к зачистке.

Причем российские войска наступают сразу с нескольких направлений, методично нарушая снабжение вражеского гарнизона в Покровске. О ситуации на подступах к стратегически важному городу — корреспондент «Известий» Денис Кулага.

По бокам сожженная техника — военная и гражданская. Изрезанный траками асфальт выводит к нулю — точке, откуда начинается линия боевого соприкосновения на покровском (красноармейском) направлении.

Дрон-детектор разведчиков разрывается. Дальше двигаться на авто нельзя. Это происходит в окрестностях Воздвиженки — одного из основных плацдармов наших войск, задействованных для наступления на Красноармейск. В поселке нет ни одного уцелевшего дома — к позициям приходится чуть ли не бежать.

Ключевой военный центр ВСУ Покровск, прежде назывался Красноармейск, западные ворота Донбасса — важный центр коммуникаций группировок ВСУ и практически единственный оставшийся город, способный поставлять Украине уголь для сталелитейной промышленности. Если киевский режим потеряет контроль над Красноармейском — украинская экономика получит новый и очень ощутимый удар и прежде всего это коснется сектора ВПК.

В лесополосе разведчики уничтожают минометные орудия противника в окрестностях Новопавловки — последний поселок перед ключевой трассой, ведущей прямиком к Красноармейску. Основа удара — российский сверхлегкий беспилотник-камикадзе «Молния».

«Очень серьезное это оружие для противника, поэтому противник боится этих „Молний“. Ну, будем дальше убивать и добиваться победы», — заявил командир разведотряда «Южной» группировки войск ВС РФ с позывным Горец.

Специально для нашего телеканала разведчики отряда Горца показывают эксклюзивные детали своей работы — полная сборка «Молнии» перед боевым вылетом. Напоминает детский конструктор — для сбора достаточно пяти минут. В конце к корпусу крепится боевая часть.

Принцип действия такой же, как и у FPV-дронов. Атака от первого лица, отличие в ударной силе. «Молния» — беспилотник самолетного типа и может нести на себе заряд, способный в щепки разносить блиндажи.

На практике в бою это выглядит так — аэроразведка выявляет цель. И «Молнии» тут же выходят на цель.

Этот беспилотник прост и в управлении, и в изготовлении. Поэтому за день разведчики отряда Горца могут осуществлять с десяток подобных боевых вылетов. Все зависит от ошибок противника — если он даст себя выявить, на его голову тут же обрушится «Молния», и как результат, дорога на пути к освобождению Красноармейска станет намного чище.