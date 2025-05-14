«Грады» обрушились на технику боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 19 0

«Грады» обрушились на технику боевиков ВСУ

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В условиях необходимости быстрого реагирования и максимальной концентрации, расчеты боевых машин несут круглосуточное дежурство.

Расчеты РСЗО «Град» 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» в ходе проведения СВО уничтожили позиции с живой силой и бронетехнику ВСУ в лесистой местности на территории Сумской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

На кадрах, военнослужащие артиллерийского подразделения, получив боевую задачу, выдвинулись на позиции, где командир боевой машины настроил «Град» по координатам, полученным из командного пункта. Корректировка целей выполнялась во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов.

После получения необходимых корректировочных данных, расчет нанес огневое поражение в заданный квадрат.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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