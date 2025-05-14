Расчеты ЗРК «Бук» на страже неба. Лучшее видео из зоны СВО

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 20 0

Расчеты ЗРК «Бук» на страже неба

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Данные комплексы сбивают цели на различных дальностях.

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» зенитного ракетного соединения 35-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» обеспечивает надежное воздушное прикрытие подразделений на Запорожском направлении специальной военной операции. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе боевого дежурства операторы ЗРК «Бук» обнаружили и захватили на сопровождение две аэродинамические цели, приближающиеся к позициям российских войск на малой высоте. После оперативного анализа данных и подтверждения принадлежности БПЛА самолетного типа к силам противника, расчет выполнил пуски. Обе цели были уничтожены на значительном удалении.

На счету расчета соединения уже десятки сбитых целей, включая БПЛА «Байрактар», ракеты РСЗО HIMARS и крылатые ракеты Storm Shadow.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
14 мая
«Грады» обрушились на технику боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
14 мая
Более трех тысяч подарков для бойцов СВО собрали на «Московской весне Победы»
13 мая
Штурмовики Су-25 уничтожили технику боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
13 мая
Российские ЗРК «Стрела-10» уничтожают беспилотники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
13 мая
Комику Останину продлили арест по делу о разжигании ненависти к бойцам СВО
12 мая
Армия России освободила населенный пункт Котляровка в ДНР
12 мая
Уникальный ЗРК «Тор-М2» уничтожил беспилотники боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
12 мая
Президент Республики Сербской Додик назвал начало спецоперации оправданным решением
12 мая
Тяжело в учении, легко в бою. Лучшее видео из зоны СВО
12 мая
Фицо: многие западные страны хотят продолжения конфликта на Украине
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.55
-0.34 89.70
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:51
Банда «стариков-разбойников»: в Париже начался суд по делу о нападении на Ким Кардашьян
7:30
Расчеты ЗРК «Бук» на страже неба. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Готовимся к экзаменам правильно, или чем вредна школьная зубрежка
7:12
В петербургской школе мальчик ранил ровесника из игрушечного пистолета
6:55
В экстренных ситуациях: банки стали требовать от клиентов приходить в офис с родными
6:37
В ЛНР задержали участника террористического батальона «Донбасс»*

Сейчас читают

«Не кутим между столами»: звезды на красной дорожке XII премии АПКиТ
Муж экономить не любил: кому достанется наследство Нины Гребешковой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу