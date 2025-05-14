Расчеты ЗРК «Бук» на страже неба. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты ЗРК «Бук» на страже неба
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Данные комплексы сбивают цели на различных дальностях.
Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» зенитного ракетного соединения 35-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» обеспечивает надежное воздушное прикрытие подразделений на Запорожском направлении специальной военной операции. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
В ходе боевого дежурства операторы ЗРК «Бук» обнаружили и захватили на сопровождение две аэродинамические цели, приближающиеся к позициям российских войск на малой высоте. После оперативного анализа данных и подтверждения принадлежности БПЛА самолетного типа к силам противника, расчет выполнил пуски. Обе цели были уничтожены на значительном удалении.
На счету расчета соединения уже десятки сбитых целей, включая БПЛА «Байрактар», ракеты РСЗО HIMARS и крылатые ракеты Storm Shadow.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 14 мая
- «Грады» обрушились на технику боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 14 мая
- Более трех тысяч подарков для бойцов СВО собрали на «Московской весне Победы»
- 13 мая
- Штурмовики Су-25 уничтожили технику боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 мая
- Российские ЗРК «Стрела-10» уничтожают беспилотники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 мая
- Комику Останину продлили арест по делу о разжигании ненависти к бойцам СВО
- 12 мая
- Армия России освободила населенный пункт Котляровка в ДНР
- 12 мая
- Уникальный ЗРК «Тор-М2» уничтожил беспилотники боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 12 мая
- Президент Республики Сербской Додик назвал начало спецоперации оправданным решением
- 12 мая
- Тяжело в учении, легко в бою. Лучшее видео из зоны СВО
- 12 мая
- Фицо: многие западные страны хотят продолжения конфликта на Украине
Читайте также
80%
Нашли ошибку?