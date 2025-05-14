Дмитрий Песков заявил, что ЕС не может быть медиатором, так как занимает сторону Киева.

В Стамбуле должны начаться прямые переговоры между представителями России и Украины. И в Москве раскрыли основную тему предстоящих обсуждений.

«Как нам обеспечить надежное, устойчивое урегулирование ситуации, прежде всего, адресуясь к первоисточникам этого конфликта, решая вопросы, связанные с денацификацией киевского режима, обеспечивая признание тех реалий, которые за последнее время сложились на земле, включая вхождение новых территорий в состав Российской Федерации», — рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Причем в Кремле прекрасно понимают, что в переговорном процессе абсолютно исключено появление каких-либо европейских представителей.

«Европа все-таки целиком и полностью занимает сторону Украины. Она никак не может претендовать на непредвзятый подход и на сбалансированный подход. Ее подход не является сбалансированным, он скорее провоенный — и направлен на продолжение войны. Он резко контрастирует с тем подходом, который демонстрируют, например, в Москве или в Вашингтоне», — рассказал пресс-серкретарь президента России Дмитрий Песков.

Окончательный состав российской делегации пока не объявлен. А вот представителями от Дональда Трампа, скорее всего, будут Стивен Уиткофф и Кит Келлог. Во время своего турне по Ближнему Востоку, американский президент заявил, что США будет представлять и гос-секретарь Марко Рубио.

По данным Reuters, все они прилетят в Стамбул уже сегодня. Кстати, именно Уиткофф накануне предсказывал, что может стать главной темой турецкой встречи. По его мнению это отказ режима Зеленского от территорий.