Макрон: Париж больше не может поставлять оружие ВСУ

Эфирная новость 29 0

Президент Франции заявил, что в Киеве понимают невозможность возвращения территорий.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Похоже, это уже понимает даже сам Киев. Такое мнение высказал Эммануэль Макрон в интервью французскому телеканалу TF1, в котором снова поменял свою риторику. Теперь он заявил, что Париж не хочет развязывать «третью мировую войну» и вообще не может больше поставлять ВСУ оружие.

«Мы отдавали все, что у нас было, мы даже производили гораздо больше и гораздо быстрее — это та самая военная экономика. Но мы не можем отдавать то, чего у нас нет. И не можем лишать себя того, что необходимо для нашей собственной безопасности. Почему же мы хотим прекращения огня именно сейчас? Во-первых, потому что каждый день гибнут тысячи людей, и все больше жертв среди гражданского населения. Во-вторых, потому что мы убеждены, что, хотя Соединенные Штаты колеблются, прекращение огня сегодня — это, очевидно, лучший способ улучшить гуманитарную ситуацию, а также вступить в дискуссию, которая позволит нам разобраться с территориальными вопросами. И даже сами украинцы достаточно ясно понимают, что не смогут вернуть все, что было взято с 2014 года», — заявил президент Франции.

Кроме того Макрон заявил, что в ЕС пытаются склонить США к введению новых санкций против России. И указал, что идут обсуждения идеи по размещению войск на территории Украины после окончания конфликта. Однако Макрон тут же добавил, что на линии фронта они стоять не будут.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.55
-0.34 89.70
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:19
Гниль на завтрак: боевиков ВСУ кормят отходами и просрочкой
6:00
«Не кутим между столами»: звезды на красной дорожке XII премии АПКиТ
6:00
«Грады» обрушились на технику боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
5:44
Макрон: Париж больше не может поставлять оружие ВСУ
5:27
«Удивительная девочка»: Анна Пересильд о дочери отца Алексея Учителя от Софьи Мелединой

Сейчас читают

Муж экономить не любил: кому достанется наследство Нины Гребешковой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу