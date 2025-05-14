Скандал по наследству: мать основателя «Ласкового мая» судится с вдовой Шатунова

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 701 0

Мать основателя «Ласкового мая» подала в суд на вдову Шатунова Чи

Мать основателя «Ласкового мая» подала в суд на вдову Шатунова

Фото: Нетелев Роберт/ТАСС

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Валентина Кузнецова хочет оспорить завещание покойного артиста.

Мать основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова Валентина подала иск к вдове Юрия Шатунова Светлане Шатуновой-Чумаковой с требованием отменить завещание артиста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«В суд поступил иск Кузнецовой к Шатуновой-Чумаковой о признании завещания Шатунова недействительным», — сказано в документах.

Известно, что Кузнецова хочет оспорить завещание покойного артиста, однако конкретные претензии истца и мотивы не раскрываются.

Сначала данный иск был направлен в Савеловский суд, но затем, в соответствии с правилами подсудности, его передали в Дорогомиловский суд. Дата слушаний пока что не назначена.

До этого продюсер Андрей Разин подавал иск с просьбой признать завещание Шатунова недействительным.

Ранее 5-tv.ru писал, что проклятия Андрея Разина начали сбываться. Продюсер напомнил, что Лолита и Лариса Долина лишились денег, а Татьяна Буланова чуть не погибла. Концерт памяти Юрия Шатунова, прошедший почти два года назад, так сильно возмутил Андрея Разина, что он назвал его «сатанинским» и проклял каждого, кто принимал в нем участие.

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