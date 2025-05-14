«Речь не об ограничениях»: Харченко о регулировании платного приема в вузы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

Законопроект о лимитах платных мест в вузах должен улучшить качество образования

«Речь не об ограничениях»: Харченко о регулировании платного приема в вузы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В настоящий момент образовательная система не синхронизирована со структурой рынка труда.

Законопроект о регулировании приема на платное обучение по программам высшего образования нацелен не на ограничения, а на улучшение качества образования. Об этом заявила депутат Государственной думы РФ Екатерина Харченко.

«Сегодня рассматриваем в I чтении законопроект о регулировании приема на платное обучение по программам высшего образования. Речь не идет об ограничениях или квотах, в тексте документа — сбалансированный подход к приему в вузы на коммерческой основе», — объяснила депутат.

Она добавила, что в настоящий момент есть потребность синхронизировать образовательную систему с динамикой спроса на рынке труда. Иными словами, специальности и навыки, которые получают студенты, должны совпадать с профессиями, которые востребованы работодателями.

Законопроект не ограничивает набор студентов на коммерческой основе, а трансформирует его. Структура приема координируется с учетом запросов регионов, численности выпускников школ и национального прогноза кадровой потребности.

Таким образом удастся наладить подготовку востребованных специалистов и защитить абитуриентов он недобросовестных образовательных организаций, заключила Харченко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Харченко встретилась с волонтерами Курской области.

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