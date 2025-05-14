«Трудно праздновать»: как в Молдавии прошел День Победы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 29 0

На площади Великого Национального собрания в Кишеневе 9 мая прошел День Европы

Молдавия показала Евросоюзу, как нужно отмечать День Победы

Фото: Вадим Денисов/ТАСС

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Власти Кишенева пытались переписать историю Второй мировой войны. Сложно сказать, что им это удалось.

В Молдавии 9 мая на площади Великого Национального собрания в Кишиневе прошел День Европы. Власти страны утверждали, что это — «идеологически правильный для Майи Санду, ее карманной партии и гостей из ЕС праздник». Их слова приводит издание EADaily.

В мероприятии, «посвященном памяти погибших во Второй мировой войне», приняли участие президент Молдавии Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу, премьер-министр Дорин Речан и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

«Сегодня мы объединились мыслями и сердцами, чтобы почтить память одной из самых болезненных страниц в истории человечества — войны, в которой погибло более 70 миллионов человек», — сказала молдавский лидер в ходе своего выступления на Мемориальном комплексе «Вечность».

Затем Санду выступила с посланием на русском языке. Она объяснила, что таким образом надеялась донести до всех — в том числе до людей, которые плохо владеют румынским — почему «людям с молдавскими корнями трудно праздновать в этот день».

Однако для многих быстро стало очевидно, что речь президента Молдавии и присутствие ее советника Ханса Мартина Зига — это попытка переосмыслить историю Второй мировой войны. Политики ставили вклад СССР в Победу под сомнение и делали акцент на негативных моментах в истории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что европейские власти пытались помешать гражданам отметить День Победы.

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