Расчеты пушек «Гиацинт-С» уничтожили бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты пушек «Гиацинт-С» уничтожили бронетехнику ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Неприятель продолжает терпеть неудачи на поле боя.
Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ в составе группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили бронетехнику, огневые средства и скопления живой силы ВСУ в зоне проведения СВО. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите на 5-tv.ru.
Артиллерийские расчеты продолжают выполнять огневые задачи в круглосуточном режиме. Новые цели приходят постоянно.
После проведения воздушной разведки артиллеристы получают точные координаты вражеской артиллерии и незамедлительно наносят удар по противнику. Благодаря точной работе артрасчетов во взаимодействии с разведподразделениями военнослужащие группировки войск «Север» отбрасывают противника с укрепленных позиций.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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