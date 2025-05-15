Неприятель продолжает терпеть неудачи на поле боя.

Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ в составе группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили бронетехнику, огневые средства и скопления живой силы ВСУ в зоне проведения СВО. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите на 5-tv.ru.

Артиллерийские расчеты продолжают выполнять огневые задачи в круглосуточном режиме. Новые цели приходят постоянно.

После проведения воздушной разведки артиллеристы получают точные координаты вражеской артиллерии и незамедлительно наносят удар по противнику. Благодаря точной работе артрасчетов во взаимодействии с разведподразделениями военнослужащие группировки войск «Север» отбрасывают противника с укрепленных позиций.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.