Российская штурмовая авиация нанесла удар по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Российская штурмовая авиация нанесла удар по боевикам ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Наши военные продолжают теснить противника в зоне проведения спецоперации.
Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационным вооружением по живой силе противника, находящейся в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Восток». Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям. Самые яркие видео из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.
После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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