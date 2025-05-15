Российская штурмовая авиация нанесла удар по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 48 0

Российская штурмовая авиация нанесла удар по боевикам ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Наши военные продолжают теснить противника в зоне проведения спецоперации.

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационным вооружением по живой силе противника, находящейся в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Восток». Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям. Самые яркие видео из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.

После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
15 мая
Расчеты пушек «Гиацинт-С» уничтожили бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
15 мая
«Могут решить вопрос о победе»: «Калашников» представил новые версии автомата АК-12 и пулемет РПЛ-2
14 мая
Расчеты ЗРК «Бук» на страже неба. Лучшее видео из зоны СВО
14 мая
«Грады» обрушились на технику боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
14 мая
Более трех тысяч подарков для бойцов СВО собрали на «Московской весне Победы»
13 мая
Штурмовики Су-25 уничтожили технику боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
13 мая
Российские ЗРК «Стрела-10» уничтожают беспилотники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
13 мая
Комику Останину продлили арест по делу о разжигании ненависти к бойцам СВО
12 мая
Армия России освободила населенный пункт Котляровка в ДНР
12 мая
Уникальный ЗРК «Тор-М2» уничтожил беспилотники боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.22
-0.33 90.38
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:35
«Скажу честно»: Авербух объяснился за скандальные слова об Арзамасовой
8:21
Ветер в голове: как мотивировать ребенка заниматься в конце учебного года
8:13
Всего 72 часа на спасение: как правильно снять клеща и что делать после укуса
8:05
Уже не в спорте: кем теперь хочет работать Алина Загитова
7:49
Становятся преступниками неосознанно: подросткам запретят открывать счета без согласия родителей
7:30
Российская штурмовая авиация нанесла удар по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

«Нет переКосу памяти!»: Молдавия показала Евросоюзу, как нужно отмечать День Победы
«Большое предназначение!» — Катя Лель о даре после встречи с инопланетянами
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу