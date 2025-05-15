Начальники Генштабов стран НАТО обсудили помощь Украине в Брюсселе

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Начальники Генштабов стран НАТО собрались на встрече в Брюсселе

Фото, видео: Reuters/OZAN KOSE; 5-tv.ru

Во встрече приняли участие военачальники 32 стран-союзниц организации.

В Брюсселе собрались генералы стран НАТО. Начальники генштабов обсудили помощь Украине.

А в турецкой Анталье стартовали переговоры глав МИД стран НАТО. Формально главный вопрос — подготовка к июньскому натовскому саммиту в Гааге.

Bloomberg сообщает, что сосредоточатся на теме роста военных расходов. На встречу глав МИД прибыл и госсекретарь США Марко Рубио. Однако надолго не останется — уже завтра он вместе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом отправится в Стамбул на переговоры по украинскому урегулированию.

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