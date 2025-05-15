Становятся преступниками неосознанно: подросткам запретят открывать счета без согласия родителей

Банкам запретят открывать счета подросткам без согласия родителей. На это направлен законопроект, который Госдума приняла в первом чтении, пишут «Известия». Новая мера призвана защитить детей от действий мошенников.

Сейчас подростки в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно открывать счета в банке. По оценкам экспертов, ежегодно объем выдачи несовершеннолетним карт увеличивается примерно на 25%. Родители об этих финансовых операциях, как правило, не знают. В таких ситуациях дети неосознанно становятся соучастниками преступлений — так называемыми дропперами.

Авторы инициативы полагают, что запрет предотвратит вовлечение детей в криминал и обезопасит их от необдуманных поступков.