«Боятся проблем»: в каком состоянии находится покалеченная модель Ковальчук

Возможно, девушка попала в сексуальное рабство в Дубае.

Украинская модель Мария Ковальчук перенесла восемь операций и сейчас находится на реабилитации в Дубае. Об этом сообщает aif.ru.

Встретить свое 21-летие девушке пришлось на больничной койке — после того, как ее обнаружили избитой в критическом состоянии. С марта по май ей пришлось перенести восемь операций, причем еще одна впереди.

По словам подруги модели Алены, Мария после наркоза и операций некоторое время не могла даже говорить. Сейчас она в сознании, состояние улучшается, но остается проблема с передвижением.

Однако близкие стараются не распространяться о состоянии Ковальчук, особенно боится ее мать. У них есть опасения, что у модели могут быть проблемы в ОАЭ.

«У нас есть общая хорошая подруга, которая говорит, что с Машей все в порядке, просто они (родственники — Прим.ред.) боятся проблем в Дубае из-за наркоты и проституции», — заявила знакомая девушки.

Как отмечает мать Ковальчук, ее дочь поступила в больницу с переломом позвоночника, рук и ног. При этом медицинская помощь оказывается не по страховке, а на платной основе, как для туриста. Стоимость за услуги значительно выше, поэтому реабилитация, которая займет около года, может обойтись в десятки миллионов рублей.

Модель не выходила на связь с 10 марта, спустя время ее обнаружили в одной из больниц Дубая. Со слов матери девушки известно, что накануне Мария познакомилась на вечеринке с двумя мужчинами, которые якобы были связаны с модельным бизнесом. В середине марта Ковальчук должна была вылететь в Таиланд, но этого не произошло. Не исключено, что девушка попала в сексуальное рабство.

Ранее 5-tv.ru сообщил, за что украинскую модель покалечили в Дубае.