Танкер «Ягуар» вернулся в Приморск после атаки ВМС Эстонии

Конфликт удалось предотвратить лишь после вмешательства российских истребителей.

Атакованный эстонскими Военно-морскими силами танкер «Ягуар» благополучно прибыл в российский Приморск.

На его борту 21 человек — это граждане России, Индии и Мьянмы. Накануне корабль оказался втянут в настоящую пиратскую историю. Гражданское судно в Финском заливе пытались захватить эстонские военные. Прибалты угрожали «Ягуару» тараном и дважды собирались высадить на него десант с вертолета.

Во время операции эстонцы задействовали чуть ли не весь свой флот и авиацию. А затем к провокации присоединился истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Польши. Закончилась эта история вмешательством российского истребителя Су-35, после чего эстонский флот покинул место происшествия.