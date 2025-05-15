Танкер «Ягуар» вернулся в Приморск после атаки ВМС Эстонии

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Эстонский флот пытался захватить танкер с россиянами на борту

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Гальперин; 5-tv.ru

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Конфликт удалось предотвратить лишь после вмешательства российских истребителей.

Атакованный эстонскими Военно-морскими силами танкер «Ягуар» благополучно прибыл в российский Приморск.

На его борту 21 человек — это граждане России, Индии и Мьянмы. Накануне корабль оказался втянут в настоящую пиратскую историю. Гражданское судно в Финском заливе пытались захватить эстонские военные. Прибалты угрожали «Ягуару» тараном и дважды собирались высадить на него десант с вертолета.

Во время операции эстонцы задействовали чуть ли не весь свой флот и авиацию. А затем к провокации присоединился истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Польши. Закончилась эта история вмешательством российского истребителя Су-35, после чего эстонский флот покинул место происшествия.

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