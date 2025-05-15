ЦБ ввел лимит на переводы с подозрительных счетов

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Новое ограничение коснется карт, ранее замеченных в мошеннических схемах.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Сегодня в силу вступила еще одна мера по борьбе с дропперами. Теперь с карт, которые ранее были замечены в мошеннических операциях, запретят переводить больше ста тысяч рублей в месяц.

Это коснется счетов, попавших в специальную базу Центробанка. Причем оказываются в ней даже те, кто участвовал в аферах неумышленно, под влиянием мошенников или при потере карты.

Лимит позволит таким людям не остаться совсем без денег. Ста тысяч в месяц должно хватить на жизненно важные покупки и погашение долгов. А чтобы перевести большую сумму, потребуется личный визит в банк с паспортом и подача заявления.

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ЦБ ввел лимит на переводы с подозрительных счетов

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