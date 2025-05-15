Кровавый стрим: блогера Валерию Маркес убили в прямом эфире

Преступник задержан правоохранительными органами.

В Мексике бьюти-блогера Валерию Маркес во время трансляции в социальной сети TikTok застрелил неизвестный мужчина.

Трагедия произошла в салоне красоты инфлюенсера в городе Гвадалахара. Неизвестный подъехал к нему на мотоцикле, после чего притворился, что пришел вручить подарок Валерии. Приблизившись к девушке, он выстрелил ей в голову и грудь. Затем злоумышленник отключил трансляцию. Однако на мгновение пользователи смогли увидеть лицо стрелка.

Приехавшая на место преступления карета скорой помощи не успела спасти девушку. Правоохранительные органы задержали убийцу по горячим следам. По данным мексиканской прокуратуры, преступник проходит по статье об «убийстве женщины на почве гендерной ненависти».

Валерии было всего 23 года. Она занималась бьюти-блогом в Мексике. В социальных сетях за ней следили более 200 тысяч подписчиков.

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