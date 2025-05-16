Ка-52М ударил по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Ка-52М ударил по «опорнику» ВСУ.
Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru
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Противник ежедневно несет большие потери на поле боя.
Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес удар по живой силе и опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — в материале 5-tv.ru.
Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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