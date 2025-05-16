Ка-52М ударил по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 19 0

Ка-52М ударил по «опорнику» ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Противник ежедневно несет большие потери на поле боя.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес удар по живой силе и опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — в материале 5-tv.ru.

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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