Расчет орудия Д-20 уничтожил диверсионную группу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет орудия Д-20 уничтожил диверсионную группу ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Слаженными действиями и точными огнем артиллеристы поразили все зафиксированные цели.
Расчет орудия Д-20 группировки войск «Днепр» уничтожил диверсионную группу в пункте временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
В ходе плановой разведки местности подразделения БПЛА группировки войск «Днепр» обнаружили пункт временной дислокации, в котором укрылась диверсионная группа ВСУ. Разведчиками оперативно были переданы координаты противника на командный пункт артиллеристов.
Находившейся на боевом дежурстве расчет орудия Д-20 получил разведданные с точными координатами обнаруженного противника, и выдвинулся на ранее подготовленную огневую позицию. Первым же выстрелом орудия был поражен пункт временной дислокации противника в одном из заброшенных зданий на правом берегу Днепра. Вторым – по доразведанным координатам – была уничтожена диверсионная группа ВСУ.
Слаженными действиями и точными огнем с минимальным расходом боеприпасов артиллеристы поразили все зафиксированные цели.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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