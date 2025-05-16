В секунду 700 рублей: Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом

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Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире

Фото, видео: RODRIGO ANTUNES/EPA/ТАСС; 5-tv.ru

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Титул футболист получил третий раз подряд.

Футболист Криштиану Роналду признали самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Уже третий год подряд легендарный португалец играет в Саудовской Аравии и зарабатывает больше всех.

Доход 40-летнего футболиста за сезон составляет 275 миллионов долларов — это примерно 700 рублей в секунду.

На втором месте американский баскетболист Стефен Карри и его 156 миллионов долларов в год. А бронзу в топе взял британский боксер Тайсон Фьюри — его доход составляет 146 миллионов!

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