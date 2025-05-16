«Это очень важный момент»: в Стамбуле буддийский монах призвал стороны к миру

По словам отшельника, представители духовного мира постоянно молятся о скорейшем завершении конфликта.

В Стамбуле на месте проведения переговоров появился буддийский монах Дзюнсей Джарасава из Японии. Он выступил с обращение к сторонам.

«Мы здесь специально для этой первой встречи, для прямого разговора между Россией и Украиной. Это очень важный момент», — рассказал он корреспонденту «Известий».

Дзюнсей по происхождению японец, но жил в России и Украине. Он узнал о мирных переговорах, когда был в Индии, и сразу отправился в Стамбул, чтобы выразить поддержку мирному процессу.

Монах заявил, что представители буддийской общины молятся о скорейшем наступлении мира. При этом урегулирование конфликта должно быть не только быстрым, но и «справедливым, настоящим и прочным».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что делегации Турции, США и Украины прибыли на место проведения встречи в Стамбуле. Дипломатов сопровождал бронеавтомобиль. Турецкую делегацию возглавил министр иностранных дел Хакан Фидан. Известно, что трехсторонняя встреча Турции, США и Украины должна была начаться в 10:45 по московскому времени.