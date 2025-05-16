Экс-главу ФБР Джеймса Коми проверяют на причастность к угрозам в адрес Трампа

Бывший директор ФБР Джеймс Коми попал под следствие из-за предполагаемого призыва убить президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил глава американской секретной службы.

Ранее в соцсетях Коми разместил фото ракушек на пляже. Он выложил из них цифру 8647. Согласно американскому криминальному жаргону, 86 означает «избавиться» от кого-либо. А второе число может указывать на самого Трампа, ведь он — 47-й президент США.

После того, как поднялся скандал, экс-директор ФБР быстро удалил пост и начал оправдываться, что это было лишь политическое послание, а не призыв к насилию. Теперь ему нужно убедить в этом следствие.