Несмотря на всю закрытость переговоров, деталей набралось все же много. В Стамбуле сегодня с самого утра работал корреспондент «Известий» Виктор Синеок. У него — подробности встречи делегаций.

Слева украинцы, справа россияне. По середине турецкая сторона. Короткое официальное видео без особых подробностей. Но видно, например, что со стороны Незалежной есть делегаты в костюмах. Некоторые не выспались — зевают. Глава российской делегации, помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский перед началом всех внимательно оглядел.

«Готовность России и Украины к переговорам сделала это возможным. Теперь есть два пути. Один приведет нас к мирному процессу, а другой — к большим разрушениям и смертям. Стороны должны по собственной воле решить, какой путь выберут», — сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Единственный, кто, кроме турок, слушал эти слова без синхронного перевода — министр обороны Украины Умеров. Он знает турецкий. И русский, как и все с украинской стороны. Поэтому наушники перед общением сняли.

Перед российской делегацией толстые папки. Перед украинской — листы для записей. Разговор за стеной дворца, вокруг которой оцепление. Автомобили, вооруженные люди, бронетехника. Делегация начала со сложной череды контактов. Сначала поговорили турки, американцы и украинцы. Вот часть их команды выходит из микроавтобуса. Потом разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Внутри, на кадрах видно: он, как хозяин, шагает впереди, за ним семенят остальные. Потом американцы покинули территорию. Сели в автомобили и уехали.

«Вот мы видим: автомобили покидают дворец султанов. Судя по всему, это американская делегация. В составе кортежа есть автомобили, в том числе и броневики. И кареты скорой помощи», — рассказал Виктор Синеок.

Следом уехали некоторые представители турецкой стороны.

«Еще один кортеж покидает здание, где проходили переговоры. Мы видим, что, судя по всему, это члены турецкой делегации. Можно рассмотреть через не совсем темные окна. Они уехали из дворца султанов», — добавил корреспондент.

И только спустя время прибыла российская делегация. Вызвав ажиотаж у прессы, что дежурила у ворот.

«Вот, наконец, этот момент настал. На территорию дворца султанов, где проходят переговоры, мешают, к сожалению, иностранные журналисты, заезжает кортеж с нашей делегацией. Пока что это три автомобиля. Они въезжают вглубь», — отметил Синеок.

Сложная схема: переговоры с теми, с другими, с посредниками и без. К тому же на результат стараются влиять извне.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на третий день после публикации списков нашей делегации теперь ими недоволен.

«Я думаю, (президент России Владимир — Прим. ред.) Путин совершил ошибку, отправив делегацию низкого уровня с этим историком во главе, делегацию, которая также присутствовала на переговорах в 2022 году. Мяч сейчас явно на его стороне», — заявил Рютте.

Но на нашу позицию на переговорах эти попытки не повлияют. В Кремле сегодня заявили: все действия скоординированы, Москва в курсе всего.

«Естественно, наша переговорная команда на постоянной связи. Президент получает всю информацию в режиме онлайн. Идут постоянные доклады, и есть все необходимые установки по переговорной позиции уже имеются у делегации, которые были выработаны на том совещании, о котором мы с вами говорили. И, конечно же, есть все необходимые каналы и коммуникации для обмена информацией между переговорной группой и центром», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.