Российские «Ураганы» сметают технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 40 0

ВС РФ поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Красноармейском направлении

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Эти РСЗО днем и ночью выполняют огневые задачи по поражению противника.

Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Центр» поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив координаты цели, артиллеристы выдвинулись в район боевого применения. Заняв огневую позицию, военнослужащие произвели развертывание боевой машины и наведение ее на цель, после чего выполнили залп 220-мм реактивными снарядами, уничтожив здания, где было выявлено скопление личного состава противника.

Кроме этого, было уничтожено несколько единиц замаскированной военной техники ВСУ. Стрельба артиллеристами велась с корректировкой и контролем уничтожения цели расчетами разведывательных беспилотников. После выполнения задачи военнослужащие оперативно покинули боевую позицию.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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