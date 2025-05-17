Танки Т-72 разгромили автомобильную технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Танки Т-72 разгромили автомобильную технику ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Украинские боевики продолжают терпеть неудачи на поле боя.
Экипажи танков Т-72 группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение по скоплению живой силы и автомобильной техники ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции, сорвав ротацию украинских боевиков на линии боевого соприкосновения. Самые яркие видео из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.
После получения координат от операторов беспилотных летательных аппаратов группировки воины-танкисты незамедлительно выдвинулись на огневую позицию и нанесли мощный огневой удар, отработав по выявленным вражеским целям. Кадры объективного контроля подтвердили, что укрепрайон украинских боевиков был разгромлен.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 17 мая
- Российские «Ураганы» сметают технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 мая
- После обмена планами прекращения огня РФ и Украина продолжат переговоры
- 16 мая
- Российские военные освободили населенный пункт Вольное Поле в ДНР
- 16 мая
- Расчет орудия Д-20 уничтожил диверсионную группу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 мая
- Ка-52М ударил по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 15 мая
- Российская делегация официально прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной
- 15 мая
- Бойцы России освободили населенные пункты Новоалександровка и Торское в ДНР
- 15 мая
- Российская штурмовая авиация нанесла удар по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 15 мая
- Расчеты пушек «Гиацинт-С» уничтожили бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 15 мая
- «Могут решить вопрос о победе»: «Калашников» представил новые версии автомата АК-12 и пулемет РПЛ-2
Читайте также
80%
Нашли ошибку?