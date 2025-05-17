Танки Т-72 разгромили автомобильную технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 32 0

Танки Т-72 разгромили автомобильную технику ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Украинские боевики продолжают терпеть неудачи на поле боя.

Экипажи танков Т-72 группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение по скоплению живой силы и автомобильной техники ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции, сорвав ротацию украинских боевиков на линии боевого соприкосновения. Самые яркие видео из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.

После получения координат от операторов беспилотных летательных аппаратов группировки воины-танкисты незамедлительно выдвинулись на огневую позицию и нанесли мощный огневой удар, отработав по выявленным вражеским целям. Кадры объективного контроля подтвердили, что укрепрайон украинских боевиков был разгромлен.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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