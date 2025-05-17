«Слишком легко»: в США десять человек сбежали из тюрьмы через дыру в туалете

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

В США десять человек сбежали из тюрьмы через дыру в туалете

В США десять человек сбежали из тюрьмы через дырку в туалете

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/RÃ¼diger WÃ¶lk

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Среди них есть те, кому предъявлены обвинения в убийствах.

Десять заключенных сбежали из тюрьмы в Новом Орлеане в США через отверстие в туалете. Об этом пишет ABC News.

Заключенные покинули тюрьму через стену за туалетом и оставили послание: надпись о том, что побег был «слишком легким» и смайлик. После этого они вышли с территории колонии через двери погрузочной платформы и, защитив себя от колючей проволоки одеялами, перелезли через забор.

Камеры видеонаблюдения засняли побег. Троих заключенных уже поймали, они находятся под стражей. Поиски остальных продолжаются. Полицейские предупредили граждан: среди беглецов есть те, кому предъявлены обвинения в убийстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что из главной тюрьмы Мозамбика сбежали 1,5 тысячи человек, есть погибшие. Правоохранители сообщили, что в ходе инцидента погибли 33 человека, еще 15 были ранены. Заключенные смогли устроить побег на фоне массовых протестов в столице страны Мапуту, рядом с которой и располагается колония.

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