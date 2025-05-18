Никаса Сафронова чуть не съели каннибалы: «Я нарисовал вождя»

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 37 0

Никаса Сафронова чуть не съели каннибалы в Эквадоре

Как Никаса Сафронова чуть не съели каннибалы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Что помогло спастись художнику?

Народный художник РФ Никас Сафронов однажды едва ли не стал жертвой каннибалов, пишет Starhit.ru.

На днях живописец принял участие во втором сезоне популярного музыкального шоу, ведущим которого стал Владимир Маркони. Последний славится своим своеобразным юмором, из-за которого некоторые люди даже обижаются. Но Сафронов оказался не из их числа. По его словам, столкнувшись со смертельной опасность в Эквадоре, его мало что может неприятно удивить.

«После того как меня чуть не съели каннибалы в Эквадоре (спасло лишь то, что я нарисовал вождя, и тот восхитился моим умением), меня уже мало что может неприятно удивить», — рассказал художник.

Он отметил, что его работы как критикуют, так и хвалят по всему миру. Сафронов научился ценить любую реакцию, ведь это означает, что его картины так или иначе вызывают эмоции. Тем более к юмору художник, по собственным словам, относится философски.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Никас Сафронов виделся с Папой Римским Франциском.

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