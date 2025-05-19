Орудия неприятеля были замаскированы — не помогло.

Операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» атаковали замаскированные артиллерийские орудия ВСУ на ореховском направлении в Запорожье. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Удалось поразить самоходную артиллерийскую установку на дальности более 25 километров, буксируемое орудие на 30 с лишним километров, а также другую технику, включая танки», — рассказал оператор FPV-дронов с позывным «Майкоп».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.